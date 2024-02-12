Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun'un gözaltına alındığı haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun'un gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun\'un gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye EŞ Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı yönündeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, bu haberlerin mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.

12.02.2024 21:09  Güncelleme: 21:12
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DİYARBAKIR Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye EŞ Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı yönündeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.

Kaynak: DHA

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