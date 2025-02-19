Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu\'ndan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili jandarmanın etkili soruşturma yürüttüğünü belirtti. Vali, süreçte ihmali bulunan kişi ve kurumların değerlendirileceğini vurguladı.

19.02.2025 14:15  Güncelleme: 14:17
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DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Jandarmamızın etkili bir soruşturma yapmış olduğunu söylemek mümkün. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir" dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte valilikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine de değindi.

'KURUMLARIMIZ TİTİZLİKLE VE GAYRETLE ÇALIŞTILAR'

Vali Zorluoğlu, olayın çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bütün kurumlarımız olayın aydınlatılmasında titizlikle ve gayretle çalıştılar. ve neticesinde şu anda birinci derece mahkeme tarafından da kamuoyunu da tatmin eden bir karar verildi. Bu kararın verilmesi, bu şekilde verilebilmesi yine özellikle bu adli süreçte İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımızın, diğer kurumlardan da destek alarak süreç içerisinde ortaya koyduğu etkili çalışma neticesinde oldu. Adliye, adalet, hakimimiz kararı verirken başka bir yerden bilgi belge almadı arkadaşlar. Jandarmamızın yaptığı hassas soruşturma, elde ettiği veriler, bilgiler, deliller değerlendirilerek bu karar verildi. Dolayısıyla burada jandarmamızın bu manada etkili bir soruşturma yapmış olduğunu da söylemek mümkün. Bu verilen karar net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir. Bu manada Cumhuriyet Savcılığı, kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde bizden ön izin alıyorlar 4483 sayılı kanun kapsamında. O kanun kapsamında bizden herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları - Son Dakika

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