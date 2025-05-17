Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı Açıklaması

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı\'nda inceleme yaptı Açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadı'na ilişkin, "Şimdi bu zemin kaldırılıyor, onların yerine yenileri monte edilecek.

17.05.2025 15:31
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadı'na ilişkin, "Şimdi bu zemin kaldırılıyor, onların yerine yenileri monte edilecek. Yeniden kumlama, rulo çim ve bir süre sonra da suni çim dikmek suretiyle hibrit şekle gelecek." dedi.

Vali Zorluoğlu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler ile statta incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Zorluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın futbol şehri olduğunu, kentte futbola karşı ayrı bir sevgi duyulduğunu söyledi.

Diyarbakır Stadı'nın müsabakalarda çoğu zaman dolduğunu ifade eden Zorluoğlu, taraftar sayısı bakımından kentin Türkiye'nin ilk 5 şehrinden biri olduğunu belirtti.

" Amedspor'u Süper Lig'e çıkarma hedefimiz var"

Amed Sportif Faaliyetler'in Trendyol 1. Lig'de iyi bir mücadele verdiğini dile getiren Zorluoğlu, "Süper Lig'e yükselme mücadelesi ama son maçta işte rakiplerin de galip gelmesiyle play-off'u kaçırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Amedspor ve diğer liglerde mücadele eden takımlarımız bir üst lige çıkma konusunda daha başarılı olacak. Bilhassa Diyarbakır'ın Süper Lig'e çıkma konusu şehir için çok kıymetli, bizim de takip ettiğimiz bir konu. İnşallah önümüzdeki yıl şehir olarak tüm taraftarımızla, paydaşlarımızla Amedspor'u Süper Lig'e çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da çok güzel bir stat inşa edildiğini anlatan Zorluoğlu, emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor bakanlarına teşekkür etti.

Zorluoğlu, geçen yıl stadın zemininde bir sorun yaşandığını anımsatarak, bu nedenle Amed Sportif Faaliyetler'in kendi sahasında oynaması gereken bazı maçları tarafsız sahada oynamak zorunda kaldığını hatırlattı.

Yenileme çalışmalarını süresinde tamamlamayı planladıklarını belirten Zorluoğlu, sezon içerisinde zemine çok fazla müdahale etme imkanının olmadığını ifade etti.

Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü minimum 2-3 aylık bir süre gerekiyordu bunun için. Biz de bunu yapmışken tam yapalım, uzun yıllar bir daha sorun oluşturmasın diye sezon sonunu bekleme kararı aldık. Şimdi zamanı geldi. Lig biter bitmez ihalemizi öncesinden yaptık, yüklenicimiz işe başladı. Şimdi bu zemin kaldırılıyor, altındaki eski sıcak ve soğuk sistemler kaldırılacak ve onların yerine yenileri monte edilecek. Akabinde yeniden kumlama, onun üzerine rulo çim ve nihayetinde de bir süre sonra da suni çim dikmek suretiyle hibrit şekle gelecek. İnşallah uzun yıllar, geçen sene yaşadığımız o sorunları yaşamayacağız. Şehrimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu da Diyarbakır'ın geçmişten bu yana spora yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Diyarbakır'daki takımların taraftarlarının da çok olduğunu aktaran Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sahanın çimleri ve sahanın yapısı itibarıyla çeşitli sorunlar yaşandı ve bu da Amedspor'un geçen yılki performansını olumsuz etkiledi. Hem tarafsız sahada oynaması hem içeride oynadığı maçlardaki performansını da etkiledi. Bir taraftan lig devam ederken burada bu çalışmayı yapmak mümkün değildi. Yağışlara göre olabilecek riskleri de ortadan kaldıran kalıcı bir çözüm olacak inşallah. Bakımını da 3 ay boyunca üstlenecekler ama daha sonraki bakımlarının ve varlığının da takibini hep beraber yapacağız. Diyarbakır'a hayırlı olsun. Güzel maçların oynandığı, iyi galibiyetlerin ve sonuçların alınacağı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

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