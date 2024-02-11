Diyarbakır ve Batman\'da Açılan Kurslarda Geleceğin Aşçıları Yetişiyor

Güncel

Diyarbakır ve Batman'da açılan kurslara katılan kursiyerler geleceğin aşçısı olmak için eğitim alıyor.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları kapsamında açılan aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 38 kursiyer, Türk ve dünya mutfaklarını öğrenme fırsatı buluyor.

Kursiyerler, kursta ciğer kebabından mumbar dolmasına kadar bilinen onlarca yöresel lezzetin yanı sıra unutulmaya yüz tutan yemeklerin yapımını da öğreniyor.

Yemek ve yiyecek eğitmeni Sultan Bakır, AA muhabirine, kursta Türk ve dünya mutfağını öğreterek, kursiyerleri aşçı olmaya hazırladıklarını söyledi.

Kursla unutulmaya yüz tutan Diyarbakır yemeklerinin de yeniden ön plana çıkmasını istediklerini ifade eden Bakır, "Amacımız unutulmaya yüz tutmuş kentin yöresel yemeklerini gün ışığına çıkarmak ve bunları kursiyerlerimize öğretmek. Bunların yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden de yöresel yemekleri kursiyerlerimize tanıtıyoruz. İtalyan, Rus, Fransız ve Hint mutfağını da kursiyerlerimize öğretiyoruz." dedi.

Kursiyerlerin aldıkları "aşçı yardımcılığı" ve "aşçılık" belgeleriyle gıda ve yemek sektöründe istihdam imkanı bulduğunu belirten Bakır, mezun olan kursiyerlerin gıda sektöründe rahatlıkla çalışabildiğini dile getirdi.

Bakır, şöyle konuştu:

"Aldıkları sertifikalarla hak ettikleri yerde oluyorlar, öz güven kazanıyorlar, bu sektöre kendilerini daha hazır hissediyorlar. Burada onlara mutlu, samimi bir ortam sunuyoruz. Kendi iş yerini açan, internet üzerinden ürünlerinin satışını yapan kursiyerlerimiz oluyor. Bu da bizim için gurur verici. Emeğimizin karşılığını alıyoruz."

"Diyarbakır mutfağını dünyaya yaymak istiyorum"

Kursiyerlerden Irak uyruklu Merve Menderes de 4 yıl önce evlendiğini ve Diyarbakır'da yaşamaya başladığını, Diyarbakır mutfağını öğrenmenin keyifli olduğunu söyledi.

Diyarbakır mutfağını öğrendiği için ailesi ve çevresinin de mutlu olduğunu anlatan Menderes, "Eğitimin ardından kısmet olursa pasta dükkanım olsun isterim. Burada öğrendiklerimi orada hazırlayıp, servis ederim." dedi.

Yusuf Genç ise restoranda çalıştığını, Diyarbakır mutfağına özgü yemeklerin yapımını öğrenmek için aşçılık kursuna katıldığını belirtti.

Kurs sayesinde yöresel yemekler ve dünya mutfağı hakkında bilgi sahibi olduğunu anlatan Genç, "Diyarbakır mutfağını bütün şehirlere ve dünyaya yaymak istiyorum. Bu konuda kendimi geliştiriyorum. Daha sonra iş yerimi açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sertifika alan kadınlar yemek sektöründe iş imkanı buluyor

Batman'da da 19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) aşçı yardımcılığı kursuna katılan 12 kadın yemek pişirmenin inceliklerini öğreniyor.

Yemek sektöründe ara eleman ihtiyacını karşılamak için açılan kursa katılan kadınlar meslek öğrenirken, alacakları sertifika ile iş sahibi olup aile bütçelerine de katkı sağlamak istiyor.

Kadınlara kursta sıcak yemek, salata, pasta, konserve ve turşu yapımı eğitimleri veriliyor.

Usta öğretici Gülşen Karataş, kursta toplam 450 saat eğitim verdiklerini, kursun amacının yemek sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kurs sayesinde kadınların aile ekonomilerine de katkı sunmalarını sağladıklarını belirten Karataş, kursu bitirip sertifika alan kadınların bu sektörde iş bulabildiğini kaydetti.

Karataş, "Ayrıca sipariş usulü kendi evlerinde de yemek hazırlayabiliyorlar. Yemek sektöründe çok fazla kalifiye eleman ihtiyacı var. Bu kurslar sayesinde kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kursa ilgi güzel. Yemek pişirmenin püf noktalarını öğretiyoruz. Ayrıca kadınlara konserve yapmayı, sac ekmeği pişirmeyi, turşu hazırlamayı, içli köfte yapmayı da öğretiyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Selma Dağ, yemek yapmayı öğrenmek için kursa geldiğini, sertifika alıp kendi iş yerini açmak istediğini söyledi.

Maşallah Akçala ise üniversite sınavlarına hazırlandığını, üniversitede gastronomi bölümünde okumak istediğini söyledi.

Kursta yemek yapmayı öğrendiğini anlatan Akçala, şöyle dedi:

"Daha önce yufkayı marketten alırdım ancak şu anda hamuru kendim açıyorum. İçli köfte hamurunu daha önce yapamazdım artık içli köfte yapabiliyorum. Ailem de yaptığım yemekleri beğeniyor."