Diyarbakır ve Batman'da Fırtına Hasara Yol Açtı

Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi (3)

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Badem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştığı, bir kişinin ise son anda uçan çatının altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Sapanca mezrasında ise fırtınanın şiddetine dayanamayan bir elektrik direği devrildi. Elektrik direğinin üzerinde bulunan trafonun da zarar görmesiyle elektrik kesintisi yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve enerji şirketi çalışanları tarafından onarım çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,, Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR