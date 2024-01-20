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Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen 'Paydos' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen 'Paydos' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen 'Paydos' operasyonunda, sosyal medya üzerinden mağdurlarla tanışılarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp, türbülans yöntemiyle izlerini kaybettirdikleri ve ATM'lerden paraları çektikleri ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Diyarbakır ve İzmir\'de düzenlenen \'Paydos\' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
20.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:07
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Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen "Paydos" operasyonunda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu sosyal medyada kariyer platformlarından mağdurlarla tanışıldığını, bunlardan kamuda iş ve terfi vaadiyle para alındığını tespit etti.

Çalışmada, haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı, farklı hesaplara havale edilerek "türbülans yöntemi" adı verilen yöntemle paranın izinin kaybettirildiği ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı "Paydos" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve banka kartlarına el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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