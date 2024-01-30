 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün şehir yapılanmasının sözde sorumlusunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı TEM ve MİT Başkanlığı tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.

Diyarbakır ve Mersin\'de PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
30.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:21
Abone Ol

Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün şehir yapılanmasının sözde sorumlusunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Daire Başkanlığı, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı TEM ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada 26 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS şehir yapılanmasının sözde sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E, S.Ç, M.G. ve M.S.Ç. yakalandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yapılan araştırmalarda, Ö.Ç'nin, terör örgütünün yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Ö.Ç'nin hücre yapılanmasındaki diğer şüpheliler M.E, S.Ç, M.G. ve M.S.Ç. ile sabotaj ve suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşıldığı aktarılan açıklamada, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitlerin yapıldığı kaydedildi.

Yapılan hassas istihbarı çalışmalarda, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki kişilerin oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Şüphelilerin gençlerin zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları, ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, daha sonra yasa dışı şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, M.G. ve M.S.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı."?

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Mersin, PKK, Tutuklama, Güvenlik, Diyarbakır, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


10:23
İsrail'de Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşamayı imzalamazsa ayrılırız İsrail'de Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşamayı imzalamazsa ayrılırız
10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı

Son Dakika
10:23 İsrail'de Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşamayı imzalamazsa ayrılırız
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:43:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement