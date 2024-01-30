Diyarbakır ve Mersin\'de PKK\'nın şehir yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama

DİYARBAKIR ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 5 şüpheliden aralarında sözde sorumlu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 3'ü tutuklandı. Ö.Ç'nin yurt dışından aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak yürütülen koordineli çalışmasının ardından Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, YPS'nin sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ile M.E., S.Ç., M.G. ve M.S.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Sabotaj ve suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen şüphelilerin, özellikle sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırarak, örgüte eleman kazandırma faaliyeti içerisinde oldukları tespit edildi.

YURT DIŞINDAN TALİMATLA HAREKET EDİYORMUŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmada örgütün sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlendi. Ayrıca hücre yapılanmasındaki diğer şüpheliler M.E.,S.Ç.,M.G. ve M.S.Ç. ile birlikte sabotaj ve suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşıldığı, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden genç yaştaki kişilerin oltalama yöntemleri ile zaaflarını öğrendikleri ve bu zaaflar üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerin PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaya ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, sonrasında yasa dışı yollarla sınır dışına çıkardıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden YPS'nin sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç., ile M.G., ve M.S.Ç. tutuklandı, M.E. ve S.Ç., ise adli kontrolle serbest bırakıldı.