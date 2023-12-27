Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde fahiş fiyat, ürünlerdeki son kullanım tarihi, hijyen kuralları ve bandrol kontrolü gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelindeki market, manav, fırın ve kuruyemiş satışı yapılan iş yerlerinde gıda ürünlerinin kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem uygulanacağını ifade eden Beşikçi, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz işletmelerde başta fahiş fiyat kontrolü olmak üzere hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, çalışanların bone-önlük kullanımı ve genel kılık kıyafete uygunluk kriterlerini de karşılayıp karşılamadığını tek tek kontrol etmektedirler. Vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için bu denetimlerimizi gün boyu gerçekleştireceğiz."