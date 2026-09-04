Diyarbakır Yenişehir'de araçta 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de araçta 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'da motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 47 parça halinde toplamda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir'de araçta 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Yenişehir'de araçta 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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