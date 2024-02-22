Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi - Son Dakika
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Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi

Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç\'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi

Türk hat sanatının önde gelen isimlerinden Hamit Aytaç'ın vefatından 42 yıl sonra memleketi Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, sanat danışmanı, gazeteci-yazar İbrahim Ethem Gören ve tezhip sanatkarı Özlem Gören'in yazı ve tezhip koleksiyonundan seçki yer alıyor. Sergide, Turan Sevgili, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Kutlu, Savaş Çevik, Talip Mert, Ali Hüsrevoğlu, Yusuf Sezer, Ömer Faik Efendi, Mehmet Şevki Efendi, Ali Haydar Bey, İsmail Hakkı Altunbezer, Hezarfen Necmeddin Okyay, Mustafa Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Ali Alparslan ve Emrullah Demirkaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli ismin 99 eseri bulunuyor. Sergi 21 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

22.02.2024 16:38
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"Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi", Diyarbakır'da izlenime sunuldu.

Türk hat sanatının önde gelen isimlerinden Hamit Aytaç'ın vefatından 42 yıl sonra memleketi Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, sanat danışmanı, gazeteci-yazar İbrahim Ethem Gören ve tezhip sanatkarı Özlem Gören'in yazı ve tezhip koleksiyonundan seçki yer alıyor.

Sergide, Turan Sevgili, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Kutlu, Savaş Çevik, Talip Mert, Ali Hüsrevoğlu, Yusuf Sezer, Ömer Faik Efendi, Mehmet Şevki Efendi, Ali Haydar Bey, İsmail Hakkı Altunbezer, Hezarfen Necmeddin Okyay, Mustafa Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Ali Alparslan ve Emrullah Demirkaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli ismin 99 eseri bulunuyor.

Sergi 21 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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