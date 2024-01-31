Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih\'te Öldürüldü

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan kadın yaşamını yitirdi

Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.