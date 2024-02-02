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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın öldürülmesiyle ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te meydana gelen olayda Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı Erkan Baykut, polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

02.02.2024 14:40  Güncelleme: 14:45
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DİYARBAKIRLI Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldüren Erkan Baykut, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye başladı. Cinayet şüphelisinin kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, zanlının Aksaray'a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini tespit etti. Piyalepaşa'da otobüsten inen şüpheli, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki evine gitti. Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı güzergahı kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Erkan Baykut'u saklandığı evinde yakaladı. Baykut'un evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulundu.

Emniyette 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Erkan Baykut'un, Ramazan Pişkin'i, babasının çay ocağı yakınlarındaki iş yerini ziyaretleri sırasında tanıdığı öğrenildi.

Erkan Baykut, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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