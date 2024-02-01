Diyarbakırlı Ramazan Hoca, Tarikatlarla İlgili Sözleri Nedeniyle Öldürüldü

SOSYAL medyada, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Pişkin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Diyarbakır'a getirildi. Pişkin'in cenazesi kılınacak namazın ardından defnedilecek.
'GELİYORLAR MAALESEF BİZİ BURADA RAHATSIZ EDİYORLAR'
Şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken, sosyal medyada, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak paylaşımlar yapan Pişkin'in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı. Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Topyekun hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Ama genel olarak tarikatlarda bidat ve hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur. Sizi bağlar. İslam'ın, Kuran'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorumdur sizi bağlar. Biz topyekun alıp topyekun da atmıyoruz. Kimseye bir küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz. Ben bu yola yüce Allah'la geldim. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz; arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin kıyamet gününde. İki elim yakanıza yapışacak" dedi.
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