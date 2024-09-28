Diyarbakırlı Zührenaz Dünya Şampiyonu

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DİYARBAKIR'da ağabeyleri ile yaptığı bilek güreşlerinde yeteneğini keşfedip, ailesinin de yönlendirmesiyle bu spora başlayan Zührenaz Dikici (15), Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda altın, sağ kolda ise bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonluğunu korumak için çalışmalarını sürdüren Dikici, "Bundan sonraki hedefim, dünya şampiyonluğumu devam ettirebilmek ve ileride iyi bir antrenör olabilmek, profesyonel bir sporcu olabilmek" dedi.

Silvan ilçesinde yaşayan Zührenaz Dikici, 2021 yılında ağabeyleri ile yaptığı bilek güreşlerinde yeteneğini ve bileğinin güçlü olduğunu keşfedip, ailesinin de yönlendirmesiyle bu spora başlayarak, müsabakalara hazırlandı. Girdiği çeşitli müsabakalarda derece elde eden Dikici, 15- 25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda altın, sağ kolda da bronz madalya kazandı.

'ALTIN MADALYA SAHİBİ OLDUM'

Zührenaz Dikici, "Bu spora ağabeylerimin vesilesiyle başladım. Küçüklükten beri spor yapıyordum. Bir gün ağabeylerimle bilek güreşi yaptığımda, bileklerimin çok güçlü olduğunu fark ettim. Bundan dolayı bilek güreşine katılmayı tercih ettik. Ailem bu konuda çok destek veriyor, eğitim ve spor alanında, her konuda destek veriyorlar; onlara çok teşekkür ediyorum. 2021 yılında Eskişehir'de ilk yarışmama gittiğimde, Türkiye 3'üncülüğünü elde ettim. Daha sonra Ankara'da Türkiye 3'üncülüğünü elde ettim. Daha sonra Samsun'da bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Aynı yarışmada bir de gümüş madalya sahibi oldum. Ardından Slovakya'da olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası vardı, orada da her 2 kolda çok çalışarak, 2 kolda da Avrupa Şampiyonu oldum, altın madalya sahibi oldum. Daha sonra Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldum. Hocam Hüseyin Tunç'a çok teşekkür ediyorum. Onun destekleri sayesinde, onun çalıştırması sayesinde, buralara kadar gelmiş durumdayım. 2 madalya kazandığım zaman çok mutlu olmuştum. Beklemediğim bir şeydi; ama emek verince rızkını görüyormuşuz. Bundan sonraki hedefim, dünya şampiyonluğumu devam ettirebilmek ve ileride iyi bir antrenör olabilmek, profesyonel bir sporcu olabilmek" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMASI GURUR VERİCİ'

Memur emeklisi Cevat Dikici ise kızı Zührenaz ile gurur duyduğunu belirterek, "Kadınların, kızların arka planda olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bunu kırarak kızımıza her türlü destek vererek, bu günleri de gördük. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel duygular içerisindeyiz. Türkiye birincisi olmak, ondan sonra Avrupa'da hem sağda hem solda birinci olması, sonradan dünya şampiyonu olması gurur verici. Hem Diyarbakır için hem Silvan için olsun gurur verici. İnşallah insanlara örnek olmuşuzdur. Bizim için en önemli olan; kızımızın ilk önce terbiyesi olsun, eğitimi olsun, bunlara öncelik veriyoruz. Devamlı onun yanındayız, destekçisiyiz" diye konuştu.