 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, İran'da düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'nda birinci oldu. Takım, antrenman yapacak yer bulamadığı için Diyarbakır'daki bir okulun spor salonunda çalışmalarını sürdürdü. Turnuvada Irak ve İran milli takımlarının da yer aldığı 6 takım arasında şampiyonluğa ulaşan Diyarbakır temsilcisi, hedefinin Irak'ta düzenlenecek olan turnuvada da başarı elde etmek olduğunu belirtti.

23.01.2024 - 14:10,
Abone Ol

DİYARBEKİR 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, İran'da düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'nda birinci oldu. Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Mehmet Emin Erdoğan (40), "Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu, goalball sporuna uyumlu olmamasına rağmen burada antrenmanları yapıp, şampiyon olduk. İmkanlar biraz kısıtlıydı ama gerçekten büyük bir iş başardık. Hedefimiz; Irak'ta düzenlenecek olan turnuvadaki kupadır" dedi.

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, antrenman yapacak yerleri olmadığı için Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda çalışıp, İran'ın Senedec kentinde düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'na hazırlandı. Irak ve İran milli takımlarının da olduğu 6 takımın yarıştığı turnuvada oynadığı maçların 4'ünü kazanan Diyarbakır temsilcisi, 2 Ocak'taki finalde Irak temsilcisi Süleymaniye Görme Engelliler Takımı ile 12-12 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında Yunus Emre Özpolat'ın kaydettiği gol ile maçı 13-12 kazanan Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

'ENGELLİLER İÇİN UYUMLU DEĞİL'

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Mehmet Emin Erdoğan, "Bizim 8 branşımız var. Goalball da bunlardan bir tanesidir. İçerisinde İran ile Irak'ın Görme Engelliler Milli Takımı'nın da olduğu turnuvada birinci olduk. İmkanlar biraz kısıtlıydı ama gerçekten büyük bir iş başardık. Bu spor salonu öğrenciler için uygun bir yer olabilir ama görme engelliler için uyumlu değil. Çünkü goalball sahasının 9 metre genişliğinde, 18 metre uzunluğunda olması lazım. Bizim sporcular başka illere veya ülkelere gittikleri zaman sahanın onlara yabancı gelmemesi için görme engellilere yer ayrılması lazım. Goalball için uyumlu bir spor salonu yapılırsa olimpiyatlara, dünya şampiyonluklarına daha rahat ve sağlık bir şekilde çalışabiliriz. Burada kısıtlı imkanlarla bütün dünyaya başarımızı gösterdik. Hedefimiz; Irak'ta düzenlenecek olan turnuvadaki kupadır" dedi.

'BİZE GURUR KATTI'

Takım oyuncularından Seyfettin Kılıç (27) ise Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlandığını belirterek, "Yüzde 70 görme engeliyim. Sosyal olma isteği ile çıktığım bu yolda başta Diyarbakır'ı temsil ettim. Diyarbakır'ın da uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesi amacıyla bu yola çıktım. İnsanın ülkesini temsil etmesi, güzel bir şey; bu da bize gurur kattı. İnşallah başarımızın devamı gelir" diye konuştu.(DHA)

Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran\'da birinci oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Irak, İran, Spor, Turnuva, Engelliler, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu - Son Dakika


19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27
Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24
Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu

Son Dakika
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
17:15 Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor
17:15 Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:15:57. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbekir 21 Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı İran'da birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement