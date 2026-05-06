DMD\'li Öğrenci Yazılım Mühendisi Olmak İstiyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yavuz Selim Çöl (15), LGS'de aldığı 402 puanla yerleştiği meslek lisesinin bilişim teknolojileri bölümünde okumak isterken mevzuat nedeniyle Anadolu lisesine nakledildi. Ayağıyla klavye kullanarak eğitimini sürdüren ve yeniden istediği okula dönebilmek için destek bekleyen Çöl, "Yazılım mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Gebze ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Hayri Çöl ile ev hanımı Özlem Çöl'ün oğlu Yavuz Selim Çöl'e, daha önce DMD teşhisi konuldu. Yüzde 96 engelli raporu bulunan Çöl, ayaklarıyla klavye kullanarak eğitim hayatını sürdürdü. Yavuz Selim Çöl, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 402 puan alarak Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı'na yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan; 'Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde eğitim göreceklerin Anadolu Liseleri veya Açık Öğretim Lisesi'ne nakil işlemleri yapılır' hükmü uyarınca Çöl'ün kaydı, Gebze Anadolu Lisesi'ne alındı. Bilişim alanında eğitim almak isteyen Çöl, yeniden Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşmek istediğini belirterek yetkililerden destek talep etti.

'KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Yaşadığı zorlu süreci ve hedeflerini anlatan Yavuz Selim Çöl, "Gebze Anadolu Lisesi'ne kaydım alındı. Bilişim mühendisliği alanında otomobil bölümünü okumak istiyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Seviyorum bilgisayar ile uğraşmayı, izlenmeyi. 'Klavyeyi ayağımla yazabilir miyim' diye düşündüm. Aklımda vardı, denedim. Kendimi geliştirerek yapmaya çalıştım. 10 parmak el yerine ayakla yazmayı geliştirdim. Daha hızlı yazabiliyorum, uzun zamandır öyle yazmadığım için birazcık yavaşladım sadece. Birazcık harflerimi unuttum ama yine de iyi yazıyorum" diye konuştu.

'YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM'

Hedefinin bilişim alanında ilerlemek olduğunu söyleyen Çöl, "Yazılım mühendisi olmak istiyorum. LGS puanımla liseye yerleşmeme rağmen kendi istediğim bölümü okuyamayıp; meslek lisesi altında olduğu için orada okuyamayıp başka bir liseye tercih edildim. Şu anda Anadolu lisesinde okuyorum. Onun düzeltilmesini ve kendimin meslek lisesine alınmasını istiyorum. Ben bilişim alanına yetenekliyim. Meslek lisesinde yazılım alanında okuyabiliyorum. Düzeltme ve yardımla oraya geçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU KONUDA DESTEK İSTİYORUZ'

Oğlunun eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Hayri Çöl, şöyle konuştu:

"Yavuz Selim kas hastası. Kasları güçsüz bir çocuk ama zeka seviyesi çok iyi derecede. Kabiliyeti ve kavraması çok iyi. Bunu zaten doktorlar da söylüyor. Yavuz Selim, LGS puanı ile Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti. 402 puan almıştı. Yalnız evde eğitim aldığından dolayı müfredatta meslek liselerinden eve öğretmen tayin edilemediği söylendi. Bizi, Gebze Anadolu Lisesi'ne kaydırdılar. Dilekçe verdik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun yardımcı oldu ama Ankara'da genelgede bir değişiklik olması gerektiği için bunu yerelde düzeltemedik. Yavuz Selim, bilgisayar teknolojilerini seviyor. İlgisi de bu yönde. Günlük hayatı hep bilgisayar olduğu için bu alanı çok istiyor. Biz tekrar Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, bilişim bölümüne geçmesini istiyoruz. Bu konuda destek istiyoruz."

'ÇOK AZİMLİ, ÇOK HIRSLI BİR ÇOCUK'

Anne Özlem Çöl ise "Çok zor durumlardan geçti, Yavuz Selim. Kas hastası olduğu için kasları çok güçsüz, çok zayıf. En ufak bir hastalıkta, soğuk algınlığında bile çok zor atlatıyor. Enfeksiyon kapıyor. Yoğun bakıma düştüğümüz durumlar oldu. 10 gün, 15 gün yoğun bakımda kaldığımız günler oldu. Sırtında çok yoğun bir skolyoz var. Skolyoz ameliyatı günü bekliyoruz. Çok zeki bir çocuk, çok akıllı. Kendi hastalığının, skolyozunun, eğitiminin her şeyinin bilincinde. Buna da çok şükür, çok dua ediyoruz. Elimizden geldiğince ona her türlü imkanı vermeye çalıştık. Sosyalleştirme konusunda hiçbir eksik bırakmadık. Öğretmenlerimiz sağ olsun çok ilgilendiler. İlkokuldan beri hep ilgilendiler. Biz de elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştık; hem sağlıkta hem okulda hem eğitimde hem sosyal alanda. Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleştiğinde kaydımız orada olmadı, Gebze Anadolu'ya geçti. O zamandan sonra Yavuz, dilekçeler yazdı o okula geri gelebilmek için. Çok azimli, çok hırslı bir çocuk. 'Ben bu okulu okuyacağım' diyor. Buradan Milli Eğitim Bakanımıza ve yetkililere sesleniyorum. Yavuz'un bu azmine, hırsına bir cevap gelirse, çok sevinirim. En azından istediği bölümü okur. Çünkü Gebze Anadolu'da fizik, kimya, biyoloji dersleri görüyor ama bilişimde geri kalıyor. O bu bölümü okumak istiyor. İnşallah bu dileği gerçek olur" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ KUTLAMA

Öte yandan yerleşmeye hak kazandığı Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yavuz Selim Çöl için 15'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama düzenlendi. Okul müdürü ve öğretmenlerin iş birliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Şarkılar eşliğinde halayların çekildiği kutlamada, öğrenciler hazırladıkları pankartlarla Çöl'e moral verdi. Yavuz Selim Çöl'ün şaşkınlık ve mutluluğu yüzüne yansıdı.