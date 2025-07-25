DMM'den Ekonomi Dezenformasyonu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu köşe yazısında Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik söylemlerin, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevine devam ettiği ve Orta Vadeli Program ile 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır."

Açıklamada, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri olan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet anlayışına riayet edilmesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesinin ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmasının önem taşıdığı vurgulandı.