Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
10.09.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümetin Orta Vadeli Programı kapsamında haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceğine yönelik iddia kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten İletişim Başkanlığı programda yer alan "çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadesinin ne anlama geldiğini de açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtidi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir.

"PROGRAMDA BÖYLE BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR"

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar'dır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir. Kamuoyunun resmi açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Orta vadeli program, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Pilot, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tornavidalı enişte cinayetinin altından yasak aşk çıktı Tornavidalı enişte cinayetinin altından yasak aşk çıktı
Dikkat çeken iddia: İsrail uçakları, Katar’a iki ülke üzerinden gitmiş Dikkat çeken iddia: İsrail uçakları, Katar'a iki ülke üzerinden gitmiş
Muslera’dan Uğurcan Çakır’a mesaj Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj
12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu 12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Aracını yıkarken hortumla komşusunu ıslatan Hollywood yıldızı tutuklandı Aracını yıkarken hortumla komşusunu ıslatan Hollywood yıldızı tutuklandı
5 gollü muhteşem maçta kazanan Portekiz Ronaldo’dan 943. gol 5 gollü muhteşem maçta kazanan Portekiz! Ronaldo'dan 943. gol
12 gollü maç bile var İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları 12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
İngiltere Sırbistan’ı sahadan sildi İngiltere Sırbistan'ı sahadan sildi

20:27
Andre Onana, Türkiye’ye geliyor
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor
19:55
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin’in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
19:40
Jhon Duran sakatlıktan dönemedi İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Jhon Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
19:29
Restoranda akılalmaz olay İşe alınmayınca garsonu vurdu
Restoranda akılalmaz olay! İşe alınmayınca garsonu vurdu
19:23
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
18:51
Rusya’nın hamlesi sonrası Trump’tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz
Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz
18:09
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal’de ölü sayısı 30’a yükseldi
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi
17:09
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail’den yeni saldırı Başkenti bombaladı
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 20:40:59. #7.11#
SON DAKİKA: Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.