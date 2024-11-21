Doç. Dr. Erhan Bıçakçı'ya Başsağlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tepecik Çiftlik Höyük kazılarında 16 yıl başkanlık yapan Doç. Dr. Erhan Bıçakçı'nın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi ve 2007-2023 yılları arası Niğde Tepecik Çiftlik Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Bıçakçı'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Son olarak, Şanlıurfa'da düzenlediğimiz Dünya Neolitik Kongresi'nde ağırladığımız kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve arkeoloji camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."