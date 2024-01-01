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Doç. Dr. Toker: 'Yüksekova depremleri levha sınırında meydana geldi' - Son Dakika
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Doç. Dr. Toker: 'Yüksekova depremleri levha sınırında meydana geldi'

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Yüksekova depremlerinin levha sınırında meydana geldiğini belirterek, 'Depremler küçük ve etkisiz olmasına rağmen oluştukları ortam çok kritik bir bölgededir' dedi.

01.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:01
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Doç. Dr. Toker: "Yüksekova depremleri levha sınırında meydana geldi"

VAN - Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Yüksekova depremlerinin levha sınırında meydana geldiğini belirterek, "Depremler küçük ve etkisiz olmasına rağmen oluştukları ortam çok kritik bir bölgededir" dedi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün saat 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Gece itibariyle evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaş, geceyi dışarıda geçirdi. Meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, büyüklük açısından küçük olan depremlerin levha sınırında meydana gelmesinin kritik olduğunu bildirdi.

"Çok kritik bir bölge"

İHA muhabirine konuşan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Yüksekova'da meydana gelen depremlerin ortalama büyüklüklerdeki depremler olduğunu belirtti. Ancak ardışık olarak meydana gelen depremlerin Arap levhası ile Doğu Anadolu Bölgesi arasındaki bir levha sınırının üzerinde yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Toker, "Depremler küçük ve etkisiz olmasına rağmen oluştukları bölge çok kritiktir. Depremler sığ odaklı, sağ yanal-doğrultu atımlı, Arap levhası sınırına yakın, fay segmentlerinde gerçekleşti. Aynı zamanda depremin Hakkari üçlü eklem bölgesi içerisinde gerçekleşmiş olması kritiktir. Bölgede 2011 Van depremi, 1976 Çaldıran depremi, 1906 yılında Urmiye Gölü'nün batısında meydana gelen 7'lik depremler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölge 3 adet 7'lik deprem üretmiş bir alandır" diye konuştu.

"Bölgede yapı stoğunun çok iyi denetlenmesi gerekiyor"

Yüksekova depremlerinin Arap levhası sınırına yakın alanda yer almasının önemli olduğunu dile getiren Toker, "Yakın gelecekte olmasa da uzak gelecekte risk görülmektedir. Bölgede; Çaldıran depremi, Van depremi ve Urmiye Gölü'nün batısında yer alan ve 7'lik deprem üreten faylar var. Dolayısıyla bu bölgede özellikle yapı stoğunun çok iyi denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Toker: \'Yüksekova depremleri levha sınırında meydana geldi\'
Kaynak: İHA
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