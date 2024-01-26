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Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kerim Yapça, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek oyladı. Yapça, seçtiği fotoğraflarla AA muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 10:41,
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yapça, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamoviç'in "Uğurlama" başlıklı fotoğrafını oylayan Yapça, Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafın seçti.

Yapça, "Gazze: Kanıt" kategorisinde, Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" başlıklı fotoğrafını, Deprem: Umut kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "depremin umudu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları tek tek incelerken tercih etmekte zorlandığını dile getiren Yapça, tarihe not düşen AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini başarılarından dolayı kutladı.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yücegök, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinden Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğrafına oy veren Yücegök, Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını seçti.

Yücegök, "Çevre-yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" ve "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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