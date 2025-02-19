Doğal gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısı 913\'e çıktı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye 'de doğal gaza erişimi bulunan yerleşim yeri sayısının 913'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2024 yılında 60 yerleşim yerine daha doğal gaz iletildi. Yıl sonu itibarıyla doğal gaz bağlantısı sağlanan yerleşim yeri sayısı 907'ye çıktı. 2025 yılında da şu ana kadar 6 yerleşim yerine doğal gaz verildi. Böylece doğal gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısı, 913'e ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar toplam 96, 2026 yılında da 44 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Böylece 2026 sonu itibarıyla 1053 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacak.

'SESSİZ DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğal gazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu belirtti. Bayraktar, "O dönem 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik" dedi.

'TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 85'İNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Yurt içi programlar sırasında vatandaşların doğal gaz istekleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "Artık köylerden bile doğal gaz talepleri gelmeye başladı. Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğal gaza erişimi var. Planlamalarımıza göre 2026 sonu itibarıyla 1053 yerleşim yerine doğal gazı götüreceğiz. Yaklaşık 19,5 milyon konutta şu anda doğal gaz var. Bu konutların 3 milyonu Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazı kullanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 7 milyon metreküplük üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.