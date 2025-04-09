Doğan Bekin'den İklim Kanunu İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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Doğan Bekin'den İklim Kanunu İçin Soru Önergesi

Yeniden Refah Partisi'nden Bekin, bakanlıklara İklim Kanunu hakkında soru önergesi verdi.

09.04.2025 16:53
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(TBMM) – Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İklim Kanuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bekin, önergesinde bakanlıkların çalışmalarını gündeme getirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Başkanlığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bekin, Bakan Kurum'a yönelttiği soru önergesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun yoksul kesimlerinin temel emtiaya daha pahalı ulaşması, günlük faaliyetlerinin denetim altına alınması, her türlü bilgisinin depolanarak tasnif edilmesi, hangi şirketin faaliyetlerine izin verilip hangisinin verilmeyeceği, hangi şirketin krediye ulaşıp hangisinin öz sermayesi ile baş başa bırakılacağı, hangisinin para cezaları ile çökertileceği, tarımsal üretim ve su kaynaklarının kullanımını sınırlayacağı anlamına gelmektedir."

Bekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Bu kanun teklifi hazırlanırken sektörün tüm paydaşlarının görüşü alınmış mıdır? Bu Kanun teklifi ile çevreye zararlı gazların salınımının azaltılması, çevre dostu yapıları desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? Çevreye zararlı gazların salınımına ilişkin Bakanlığınızın elinde bir veri var mıdır? Varsa bu veriler nelerdir? Küresel güçlerin neden olduğu çevre felaketlerinin faturasını ilerleyen yıllarda küresel güçler yerine milletimize, üreticimize ve tüketicimize yüklenmemesi adına ne gibi somut önlemler alınmıştır? Çevreye zarar veren gazların salınımını azaltmayı sağlayacak çevre dostu üretim yöntemleri ve teknolojilerine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü AR-GE çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir? '2053 Net Sıfır Emisyon Planı' nedir? Bunun somut adımları toplumsal anlamda, siyasal anlamda, hukuki anlamda, doğal yaşam alanları anlamında nasıl atılacaktır?"

Bekin'den Bakan Yumaklı'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi

Bekin, TBMM Başkanlığına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Bekin 'İklim Kanunu Teklifi'nin çiftçiyi, tüketiciyi, tarımı, gıda güvencesini, su kaynaklarını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek "Bu Kanun teklifi, çiftçiyi, tüketiciyi, tarımı, gıda güvencesini, su kaynaklarını doğrudan ilgilendirmektedir. Ancak bu teklif hazırlanırken çiftçilerin, üreticilerin, tarım uzmanlarının, ziraat mühendislerinin, meslek odalarının görüşleri alınmamış ve Tarım Komisyonu sürecin dışında bırakılmıştır. Bugüne kadar ticari kaygılarla yapılan her yanlış düzenleme toprağımızın çoraklaşmasına, sularımızın ticarileşmesine, ormanlarımızın yok edilmesine neden olduğunu unutmamamız gerekir" denildi.

"Bakanlığınızın sera gazı salınımını azaltmayı sağlayacak tarımsal üretim yöntemlerine yönelik AR-GE çalışmaları var mıdır?"

Bekin, Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Bu kanun teklifi hazırlanırken Bakanlığınız ve tarım sektörünün tüm paydaşlarından görüş alınmış mıdır? Bu Kanun teklifi ile tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı salınımının azaltılması, doğa dostu tarımsal üretim ve tüketimi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? Tarım ve hayvancılık kaynaklı metan salınımına ilişkin Bakanlığınızın elinde bir veri var mıdır? Varsa bu veriler nelerdir? Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama olmadan metan emisyonlarının yönetimine yönelik ne gibi çalışmalarınız vardır? Bu kanun teklifi ile sera gazı salınımının öne sürülerek tarımsal üretimde kısıtlamaya gidildiğinde, üretici nüfusun tüketici nüfusa dönüşmemesi, ülke ekonomisine zarar vermemesi için bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Sera gazı salınımını azaltmayı sağlayacak tarımsal üretim yöntemleri ve teknolojilerine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü AR-GE çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğan Bekin'den İklim Kanunu İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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