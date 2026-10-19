Doğan Bekin: "Fatih Erbakan'ın nezaketinden istifade ederek partiyi omurgasızlaştırma girişimi utanç vesikası olarak karşımızdadır" - Son Dakika
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Doğan Bekin: "Fatih Erbakan'ın nezaketinden istifade ederek partiyi omurgasızlaştırma girişimi utanç vesikası olarak karşımızdadır"

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Doğan Bekin: "Fatih Erbakan\'ın nezaketinden istifade ederek partiyi omurgasızlaştırma girişimi utanç vesikası olarak karşımızdadır"
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin yönetimini, Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'a yönelik ifadeler karşısında sessiz kalmakla eleştirerek "Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş rayından bu zevat tarafından çıkarılmak istenmektedir. Herkes bilmelidir ki Milli Görüş trenini sürükleyen vagon değil, lokomotiftir. Lokomotif de Muhterem Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır. Onun nezaketinden istifade ederek partiyi ana strüktüründen çıkararak omurgasızlaştırma girişimi bir utanç vesikası olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin yönetimini, Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'a yönelik ifadeler karşısında sessiz kalmakla eleştirerek "Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş rayından bu zevat tarafından çıkarılmak istenmektedir. Herkes bilmelidir ki Milli Görüş trenini sürükleyen vagon değil, lokomotiftir. Lokomotif de Muhterem Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır. Onun nezaketinden istifade ederek partiyi ana strüktüründen çıkararak omurgasızlaştırma girişimi bir utanç vesikası olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 30 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, Genel Başkan Fatih Erbakan'a ve partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na çağrıda bulunduğunu belirtti. Bekin, Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'a yönelik ifadeleri eleştirerek, parti yönetiminin bu konuda sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Bekin, "17-25 Aralık sürecinde, 25 Aralık 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakanlık görevinden uzaklaştırılan kişilerin Yeniden Refah Partisi'ne katılmalarının arka planının, kaleme aldıkları kitapta ortaya çıktığını" savundu.

"ERBAKAN'I 28 ŞUBAT'IN MİMARI OLARAK GÖSTERDİ"

"Son Ispartalı" kitabında 28 Şubat sürecinin anlatıldığını belirten Bekin, söz konusu kitapta Necmettin Erbakan'ın hedef alındığını ifade etti. Bekin, şöyle konuştu:

"'Son Ispartalı' kitabında 28 Şubat sürecini anlatan bu zevat, Refah Partisi'ni din istismarının merkezi, muhterem liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı da 28 Şubat'ın mimarı olarak göstermiştir. Söz konusu kitapta, Muhterem Erbakan'ı 28 Şubat'ta ilkesiz davranmakla suçlayan ve '28 Şubat'ta bile mazlum ve mağdur rolünü iyi oynadığı için Hoca'nın yakasına yapışamayanlar, bu kez artık fazla olmaya başladığını yüzüne vurdular' şeklindeki iftira ve hakaretin, kendini Milli Görüşçü olarak tanıtan, tanımlayan ve bu atmosferde yetişen her dava mensubunun yüreğine paslı bir hançer gibi saplanmış bir FETÖ retoriğinden başka bir şey olmadığı gayet aşikardır."

FETÖ liderinin 54. Hükümet'in Başbakanı Necmettin Erbakan'a karşı tutumunu hatırlatan Bekin, Erbakan'ın irticanın merkezi olarak kabul edildiğini ve "Beceremediniz, artık bırakın ve gidin" açıklamasının gazetelerde yayımlandığını anlattı.

"SUSMAMIZ, 28 ŞUBAT'I KABULLENMEMİZ DEMEKTİR"

Milli Görüş hareketi içinde yetiştiğini vurgulayan Bekin, Erbakan'a yönelik ifadeler karşısında sessiz kalamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Görüş davasından aldığımız terbiye; Başbakanımız Necmettin Erbakan'ın dizi dibinde, merhum Devlet Bakanımız Fehim Adak Beyefendi'nin gözetiminde yetişen bir Milli Görüş neferi olmam gereği, haysiyet cellatlığı yapan bu hain iftira karşısında susmamı imkansız kılmaktadır. 54. Hükümet'in Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın belirttiği gibi; 'İman varsa imkan da vardır.' Bu iddialar karşısında susmamız; zalimlerin, Siyonistlerin ve küresel güçlerin tezgahladığı 28 Şubat'ı kabullenmemiz demektir."

Bekin, daha önce düzenlediği basın toplantılarına doğrudan yanıt verilmediğini, bunun yerine "Dava Adamı Olmak ve Erbakan'ı Anlamak" başlıklı bir metin üzerinden cevap verilmeye çalışıldığını söyledi. Bu tutumun "tevil yoluyla ikrar niteliği taşıdığını" savunan Bekin, "Eğer ki Muhterem Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, bu ilgisiz ve seviyesiz metne hiç şüphesiz en güzel cevabı kendisi verecekti" dedi.

Bekin, "Son Ispartalı" kitabında Erbakan hakkında kullanılan ifadelerle ilgili iki basın toplantısı düzenlediğini belirterek, bu açıklamalara doğrudan yanıt verilmemesi yerine farklı bir yol izlenmesinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

"ERBAKAN 28 ŞUBAT'IN MİMARI" İFADESİNE TEPKİ

29 Ekim'in Necmettin Erbakan'ın 100. doğum günü olduğunu hatırlatan Bekin, bu tarihin Erbakan'ı ve Milli Görüş hareketini anlama ve anlatma günü olması gerektiğini ifade etti. Bekin, şöyle konuştu:

"Bugün de Erbakan'ı ve onun getirdiği Milli Görüş'ü anlama ve anlatma, ona sadakatimizin var olduğunu ve devam ettiğini belirtme günü olması gerekirken 'Erbakan 28 Şubat'ın mimarı' gibi bir ihanet cümlesini, ifadesini kullananların halen yönetimde yer alması Yeniden Refah Partisi'nin içinde bulunduğu akıl tutulmasını göstermektedir."

Mücadelesinin kişisel olmadığını vurgulayan Bekin, "Parti yönetiminin işi 'fikir ayrılığı' diyerek baştan savma ifadelerle geçiştirmek istemesi, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak kadar cahilce bir tutumdur. Doğan Bekin olarak mücadelem Milli Görüş davasına, onun muhterem lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza sadakat mücadelesidir. Bizler Necmettin Erbakan'a toz kondurmamak, Milli Görüş hareketine zerre-i miskal kadar leke bulaştırmamak için mücadele ediyoruz. Her kim Doğan Bekin'in bu mücadelesini hafife alarak, görmezden gelerek, erteleyerek, öteleyerek yürütüyorsa, Milli Görüş hareketine ihanet etmektedir" diye tepki gösterdi.

"MİLLİ GÖRÜŞ TRENİNİ SÜRÜKLEYEN VAGON DEĞİL, LOKOMOTİFTİR"

Bekin, Milli Görüş hareketi içinde yetişen ve Necmettin Erbakan'a vefa borcu olduğunu belirtenlere seslenerek, parti yönetimine karşı daha güçlü tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Bekin, "Buradan Milli Görüş'ün içinde yetişen ve kendisinde Necmettin Erbakan'a vefa borcu olduğunu belirten herkese şu çağrıda bulunuyorum ki sesinizi gür çıkarın! Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş rayından bu zevat tarafından çıkarılmak istenmektedir. Herkes bilmelidir ki Milli Görüş trenini sürükleyen vagon değil, lokomotiftir. Lokomotif de Muhterem Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır. Onun nezaketinden istifade ederek partiyi ana strüktüründen çıkararak omurgasızlaştırma girişimi bir utanç vesikası olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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