Doğanşehir\'de Aydınlatma Direğine Çarpan Tırın Sürücüsü Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Erkenek Mahallesi mevkiinde M.A. idaresindeki 31 PAS 70 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle tünel girişinde orta refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralana sürücü 112 Acil Servis Ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün ayakta tedavisi yapılanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
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