Doğanyol'da TOKİ Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Doğanyol'da TOKİ Konutları Tamamlandı

Bakan Kurum, Doğanyol'daki TOKİ konutlarının sağlamlığını ve güzelliğini vurguladı.

25.12.2024 01:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'deki Elazığ depreminde ağır hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların görüşlerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri. Sağlamlığı asrın felaketinde tek bir zarar görmemesiyle kanıtlandı, mimarisi güzelliğiyle göz dolduruyor. Malatyalı Erhan ağabeyimizin de dediği gibi eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi."

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'da 4 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Doğanyol ilçesinin çehresinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla değiştiği belirtildi.

İlçede, 421 konut, 106 dükkan, 144 köy evi ve 131 ahırın yanı sıra 2 cami inşa edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanyol'da TOKİ Konutları Tamamlandı - Son Dakika

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