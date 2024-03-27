Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Fırtına Etkisi: İskenderun Körfezi'nde 2 Metreyi Bulan Dalgalar

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Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına etkisini hissettiriyor

İskenderun Körfezi'nde 2 metreyi bulan dalgalar oluştu

HATAY - Hatay'da etkisini hissettiren kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, İskenderun Körfezi'nde 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay'da yağışlı hava ve kuvvetli fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Fırtınayla birlikte etkili olan yağışlı hava derelerin debisinin artmasına ve hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu. İskenderun Körfezi'nde yer yer 2 metreyi bulan dalgalar drone ile havadan görüntülendi. Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.