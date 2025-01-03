Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Erzurum'da park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Kentte kaldırımlar ve cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu, sis etkili oldu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük sıcaklık ise eksi 28 ile Tekman ilçesinde kaydedildi.

Ardahan

Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdi.

Cadde ve sokaklarda buzlanmaların oluştuğu kentte, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

Kentte ağaç ve bitkiler de kırağı tuttu.

Kars

Kars'ta ise hava sıcaklığı gece sıfırın altında 17 derece kaydedildi.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğukların etkisiyle iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini branda ve battaniyelerle örttü.

Vatandaşlardan Abdullah Dalmaz, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 16-17 derecelere düşüyor. Sabahları arabalarımız zor çalışıyor." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri buz tutan cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise termometreler gece eksi 17'yi gösterdi.

Soğuklar nedeniyle şehir mezarlığında bulunan su deposunda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentte, iş yeri ve araba camları buz tuttu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.

Kentteki Murat Nehri ile dereler de buzla kaplandı.