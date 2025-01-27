Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu\'da Kar ve Soğuk Hava

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu, buzlanma yaşandı.

27.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

Kars

Kars'ta gece yağan kar sonrası soğuk hava ve sis etkili oldu.

Ağaçlar ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, yoğun sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlardan Muhammed Karabağ, AA muhabirine, soğuk havaların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Son günlerde Sarıkamış'ta havalar çok soğuk, dün gecede bayağı soğuktu, gördüğünüz gibi her taraf kırağı." dedi.

Ardahan

Gece termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava ile kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'ne gelenler, soğuk havaya rağmen atlı kızakla buz üzerinde gezinti yaptı.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü ve hafif kar yağışının etkili olduğu kentte, sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hamur ilçesinde ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Sarıkamış, Ardahan, erzurum, Güncel, Yaşam, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 İstanbul Valiliği’nden İBB’ye ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
20:47 Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
20:39 Oğuz Aydın’ın attığı gol ağızları açık bıraktı Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı
20:35 Görev başarıyla tamamlandı Türk donanması Hint Okyanusu’nda Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
20:07 Kırmızı kart mı, değil mi Herkes bu pozisyonu tartışıyor Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 15:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.