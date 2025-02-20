Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili

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Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.

Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, kara yolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı.

Hava sıcaklığının gece sıfırının altında 9 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştü.

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.

Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor.

Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

Kars

Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi sabah da etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçede 50, kayak merkezinde 125 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, ev ile iş yeri üzerinde biriken karları temizledi.

Belencik köyü yolunda hasarlı kaza meydana geldi.

İlçe sakinlerinden Adem Boydak, çok kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf kar, evlerimizin iş yerlerimizin önündeki karlar temizledik. Kış kışlığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Erzincan

Erzincan'da dün başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü.

Karayolları ile belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Tunceli

Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Evlerin çatılarının karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, park ve bahçelerde kar topu oynadı.

Bazı çocuklar da mahalle aralarındaki tepelerde kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.