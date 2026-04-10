Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Anadolu'da Polis Haftası Törenleri Düzenlendi

10.04.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler gerçekleştirildi. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, şehitlik ziyaretleri ve konvoy geçişleri yapıldı.

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler düzenlendi. Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan törende, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Karaburun, teşkilatın köklü geçmişini vurgulayarak kutlama mesajı verdi. Tören, mehter gösterisi ve polis konvoyuyla devam etti, ardından protokol üyeleri Yeni Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua okudu ve karanfil bıraktı, özel harekat polisleri saygı atışı yaptı.

Ardahan'da Valilik bahçesinde, Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Akol'un katılımıyla hafif kar altında çelenk sunma programı yapıldı. Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kars Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi ve karanfil bırakıldı. Tombul, şehitleri rahmetle andı ve polis teşkilatının fedakarlığını vurguladı. Erzincan'da İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncay Sancak, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından kortej geçişi ve şehitlik ziyareti yapıldı.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Vali Önder Bozkurt'u ziyaret etti ve Abide Meydanı'nda çelenk sundu. Iğdır'da Millet Kütüphanesi önündeki törene İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay katıldı, Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı, ardından vali ziyareti gerçekleştirildi. Tunceli'de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay çelenk bıraktı ve polis haftasını kutladı, ilçelerde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Polis Haftası, Doğu Anadolu, Güvenlik, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Erzurum, Güncel, Iğdır, Polis, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:19:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.