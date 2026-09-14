Doğu Anadolu'da yeni eğitim yılı başladı, Erzurum'da 158 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da yeni eğitim yılı başladı, Erzurum'da 158 bin öğrenci ders başı yaptı

Doğu Anadolu\'da yeni eğitim yılı başladı, Erzurum\'da 158 bin öğrenci ders başı yaptı
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Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Erzurum'da 158 bin 160 öğrenci 1335 derslikte 12 bin 497 öğretmenle eğitime başlarken, Erzincan'da Vali Vekili Canpolat ilk ders zilini çaldı.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

İl genelinde 158 bin 160 öğrenci, 1335 derslikte 12 bin 497 öğretmenle eğitim ve öğretime başladı.

Ardahan

Ardahan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda programlar düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, 23 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen törende, yeni eğitim öğretim yılına sorunsuz başladıklarını belirterek, yılın hayırlı olmasını diledi.

Kaya, resmi programı çarşamba günü bir köyde düzenleyeceklerini söyledi.

Kentte 9 bin 118 öğrenci ve 747 öğretmenin 728 derslikte eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Kaya, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kars

Kars'ta da 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi törenle başladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

İl genelinde 56 bin 863 öğrenci, 3 bin 603 derslikte 4 bin 89 öğretmenle eğitim öğretime başladı.

Ağrı

Ağrı'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı törenle başladı.

İl genelindeki 973 okulda 126 bin 898 öğrenci eğitim ve öğretime başladı.

Tunceli

Tunceli'de de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla 1241 öğretmen ile 10 bin 182 öğrenci ders başı yaptı.

Velileriyle okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından sınıflarına alınarak eğitimlerine başladı.

Iğdır

Iğdır Hürriyet İlkokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dersi için tören yapıldı.

Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürü Nail Ekiz, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Erzincan

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazi İlkokulu'nda tören yapıldı.

Törene, Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Bülent Baykal, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Vekili Canpolat burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Çocuğa ve eğitime kıymet vermeyi bir milli ödev kabul ettiklerini ifade eden Canpolat şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı yalnızca sınavlara hazırlarsak bir şeyler eksik kalır. Biz aklını kullanan, memleketini seven, dünyayı okuyabilen, iyinin yanında durabilecek cesareti taşıyan insanlar yetiştirmek zorundayız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bize açtığı ufku da burada çok kıymetli buluyorum. Bilgiyi beceriyle, aklı vicdanla, başarıyı değerlerle buluşturan bir eğitim anlayışından söz ediyoruz. Çocuğumuz matematiği iyi öğrensin, fen bilimlerinde güçlü olsun, yabancı dil konuşsun, teknolojiyi kullansın ve üretsin. Bütün bunların yanında bir büyüğünün halini sormayı, arkadaşının elinden tutmayı, emanete sahip çıkmayı, sözünün arkasında durmayı da bilsin."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çocukların en kıymetli hazineleri olduğunu belirten Karaman, eğitime yapılan yatırımların öneminden bahsetti.

Vali Vekili Canpolat ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalıp öğrencileri sınıflarında ziyaret ettiler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da yeni eğitim yılı başladı, Erzurum'da 158 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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