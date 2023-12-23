Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Ödül Töreni

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada, yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Yarışma dallarına, gazete ve televizyonlarda kullanımı dikkate alınarak karikatür ve dron görüntüsü kategorileri de eklendi.

Yarışmada, 16'sı Erzurum Bölge Müdürlüğü, biri Trabzon Bölge Müdürlüğünde görev yapan 17 Anadolu Ajansı (AA) çalışanı ödül almaya hak kazandı.

AA ve çeşitli basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler için DAGC'de tören düzenlendi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, burada yaptığı konuşmada, yaşanan depremler nedeniyle ödül töreninin ertelendiğini söyledi.

Bölgede çalışmanın zorluklarını anlatan Özsoy, ödül almaya hak kazanan gazetecileri tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından ödüller, Atatürk Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım, DAGC Başkanı Özsoy, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur ve Basın İlan Kurumu Erzurum Şube Başkanı Tahsin Şahin ile diğer gazeteciler tarafından sahiplerine verildi.

Ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

Yaygın fotoğraf dalında Hüseyin Demirci, yaşam fotoğrafı dalında Günay Nuh, yerel fotoğraf dalında İsmail Kaplan ve Sidar Can Eren, spor fotoğrafı dalında Cüneyt Çelik ve Hilmi Tunahan Karakaya, spor haber dalında Yunus Hocaoğlu ve Bülent Mavzer, araştırma inceleme dalında Hüseyin Yıldız, röportaj dalında Muhammet Mutaf, TV haber dalında İlhami Erkılıç, yerel görüntü dalında Abdullah Söylemez ve Barış Yalçınkaya, yerel haber dalında Beşir Kelleci ve İsmail Hakkı Demir, dron görüntüsü kategorisinde ise Sagip Sezginer ile Kemal Özdemir ödül aldı.

Bu arada yarışma kategorilerine hayatını kaybeden 24 gazetecinin isimleri verildi.