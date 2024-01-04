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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda İş İmkanları Konuşuldu - Son Dakika
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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda İş İmkanları Konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor. Fuarda, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 200'ü aşkın kurum ve kuruluş stant açarak gençlere iş imkanları hakkında bilgi veriyor. Fuarı gezen öğrenciler, önemli kurum ve firmalarla görüşme fırsatı bulduklarını ve organizasyonun yararlı olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı\'nda İş İmkanları Konuşuldu
04.01.2024 - 12:26,
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) devam ediyor.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş imkanları hakkında bilgiler alıyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarda yaptığı açıklamada, çok yoğun ilginin olduğunu, gençlerin iş imkanları hakkında bilgiler aldığını söyledi.

Türkiye'nin önemli firmalarının fuarda stant açtığını dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Gururumuz olan kurum ve kuruluşlarımızın insan kaynakları yöneticileri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları geçlerimizle bir araya geliyor. Kurumlarını tanıtıyor. Tüm bakanlıklarımız burada stantlarını açtı. Fuara katılan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı, jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere milli savunma sanayi alanındaki çalışmaları anlatıyor. Milli silah ve araçları tanıtıyor. Öğrencilerimiz firmalara iş ve staj başvurusunda bulunuyor. Fuar son derece faydalı geçiyor. İlimizin bu tür etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapması için çalışacağız."

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Sevgi Turan da etkinliğin gençler için çok yararlı olduğunu ifade etti.

Birçok kurum ve firmayla görüşme şansı bulduklarını anlatan Turan, "Normalde buradan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı gibi kurumalara ulaşmamız çok zor. Fuar sayesinde bu kurumlara çok kolay ulaştık. Arkadaşlarımızla stantları gezdik. Verimli zaman geçiriyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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Doğu Anadolu, Türkiye, Van, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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