Doğu'da Yoğun Sis ve Buzlanma Etkili - Son Dakika
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Doğu'da Yoğun Sis ve Buzlanma Etkili

Doğu\'da Yoğun Sis ve Buzlanma Etkili

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, sis ve buzlanma sürücüleri zor durumda bıraktı.

14.01.2025 10:48
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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Tunceli'de yoğun sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

Erzurum'un kuzey kesimlerinde 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, özellikle Erzurum- Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda zor anlar yaşadı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, ağaçlarda kırağı oluştu.

Kars

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde camlar buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, bina çatıları ile doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, araçlarını brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Keklik Vadisi'ndeki kayalık ve küçük mağaralardaki buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, kışın güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta akşamları dondurucu soğuklar oluyor. Eksi 15-20'leri gördüğümüz oluyor. Fakat bu soğuk havalar fotoğraf çekimimize engel değil. Fotoğraf açısından her hava şartının yarattığı önemli anlar oluyor. Buz sarkıtları, buzların oluşturduğu görüntüleri kaydediyoruz. Doğa fotoğrafçıları olarak bu havaları da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ağrı'da sis etkili oldu.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle kapladı.

Yazıcı Barajı'nda oluşan buharlaşma dronla görüntülendi.

Hamur ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Tunceli

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Tunceli de sisle kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Bazı sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu'da Yoğun Sis ve Buzlanma Etkili - Son Dakika

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