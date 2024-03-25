Doğu illerinde kar ve sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusundaki bazı iller için kar ve sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri, Batman'ın güneyi, Şırnak ve Siirt'in batısında ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.