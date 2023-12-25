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Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı: 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı: 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz\'de Kar Yağışı: 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
25.12.2023 - 12:19,
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DOĞU Karadeniz'deki 4 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Artvin'de 137, Gümüşhane'de 101, Giresun'da 65, Rize'de 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Yağışlı havanın devam edeceği bildirilirken, ekipler, özellikle yaşlı, hasta, engelli ve gebelerin evlerine giden yolları ise sürekli ulaşıma açık tutuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı: 367 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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