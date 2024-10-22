Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 15, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 12 derece olacak.