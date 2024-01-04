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Doğu Kesimlerde Kar Yağışı ve Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Kesimlerde Kar Yağışı ve Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve sağanak bekleniyor. Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacakken, Van, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışların yarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu durumda sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğu Kesimlerde Kar Yağışı ve Sağanak Bekleniyor
04.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:44
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Türkiye'nin doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ise akşam saatlerinden itibaren Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Hakkari'nin çevreleri, Van ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA
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