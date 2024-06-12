Doğu Kudüs'te Filistinlilere İsrailli Yahudi yerleşimcinin saldırısı - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te Filistinlilere İsrailli Yahudi yerleşimcinin saldırısı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, bir İsrailli Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre, kapalı çarşıda yaşanan saldırıda mağaza sahibi Bessam Berekat ve oğlu Sinan Berekat yaralandı. İsrail polisi, saldırganın asker olduğunu ve soruşturma başlattığını açıkladı. Son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar artış gösteriyor.

12.06.2024 20:23
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, 2 Filistinlinin, bir İsrailli Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eski Şehir bölgesinin El-Halil kapısından Mescid-i Aksa'ya doğru inen kapalı çarşıda mağaza sahibi Filistinli Bessam Berekat ile oğlu Sinan Berekat, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Silahlı sivil kıyafetli Yahudi yerleşimcinin kapalı çarşıda önce Bessam Berekat ile tartıştığı ve Berekat'ın kafasına, elindeki uzun namlulu silahının dipçiğiyle vurduğunu aktaran görgü tanıkları, Bessam Berekat'ın yere düşmesiyle oğlu Sinan'ın müdahale ettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları, tartışmanın büyümesiyle Yahudi yerleşimcinin Sinan Berekat'ı da omuzundan ve bacağından vurarak ağır yaraladığını belirterek, yaralı baba ile oğulun hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudi yerleşimcinin asker olduğu ve bölgede yaşanan "şiddet olayıyla" ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu "sivil kıyafetli askerin" yerde ağır yaralı olarak yatan Filistinlinin, silahını almaya kalkıştığını iddia ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te Filistinlilere İsrailli Yahudi yerleşimcinin saldırısı - Son Dakika

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