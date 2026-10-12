Doğu Kudüs'te ruhsat engeli iki Filistinli aileyi evlerini elleriyle yıkmaya zorladı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te iki Filistinli aileyi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan iki ayrı açıklamada, İsrail belediye ekiplerinin Silvan ve Beyt Hanina beldelerinde Filistinlilere ait konutları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli Hani Selayime'nin Silvan beldesine bağlı Vadi Kaddum Mahallesi'nde bulunan kendi evinin yanı sıra babasına ait konutu da yıkmak üzere tahliye etmeye başladığı ifade edildi. Selayime'nin 2002 yılında inşa ettiği 100 metrekarelik evde eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı, babasına ait evin ise 60 metrekare büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Beyt Hanina beldesine bağlı El-Eşkariyye Mahallesi'nde yaşayan Ala İssam er-Recebi'nin de İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin tebliğ ettiği yıkım kararı doğrultusunda 60 metrekarelik evini kendi elleriyle yıktığı aktarıldı. Yaklaşık bir yıl önce evlenen Recebi'nin yakın zamanda ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığı öğrenildi.

Ruhsat engeli ve yüksek yıkım cezaları

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, belediye ekiplerinin yıkım yapması halinde fatura edilecek fahiş yıkım masrafları ve cezaları ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bırakıyor.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar ruhsatı vermemek adına sistematik kısıtlamalar uyguladığını, bu durumun Filistinlileri ruhsatsız yapı inşa etmeye zorladığını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ü işgal altındaki topraklar olarak kabul ediyor ve İsrail'in 1980 yılında kenti tek taraflı ilhak kararını tanımıyor.