Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Atmosferi Gazze Saldırılarından Etkilendi

Dünyanın dört bir yanından işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelen ziyaretçiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle şehirde ve Mescid-i Aksa'daki atmosferin önceki yıllara kıyasla buruk olduğunu vurgulayarak, saldırıların bir an önce bitmesini temenni etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da iftar yapmak uzun yıllara dayanan bir gelenek.Bu yıl da İsrail'in engellemelerine rağmen, ramazan ayının üçüncü cumasında dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar ve Filistinlilerden oluşan on binlerce kişi, Mescid-i Aksa'nın avlularını doldurdu.
Ezanın okumasıyla oruçlarını açan on binlerce ziyaretçi hep birlikte akşam namazı kıldı. Avrupa'da yaşayan çok sayıda Müslüman ve Türk de ziyaretçiler arasında yer aldı.
AA muhabirinin mikrofon uzattığı ziyaretçilerin ortak vurgusu ise Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce bitmesi oldu.
Danimarka'dan Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen Halenur Merve Şeker, ramazan ayında Kudüs'te olma hissiyatının özel olduğunu ifade ederek, "Burada bir yoksulluk var, bir hüzün var. İnsanların buraya toplaştığını görmek ayrı bir sevinç veriyor bize de." dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze'ye saldırıların sona ermesi çağrısı yapan Şeker, "İnsan olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor oradakiler için. Burada insan faktörünün önemli olması gerekiyor bizim için, bütün dinleri, ırkları aşan bir kelime. İnşallah bütün dünya bunun farkında olur tez vakitte." diye konuştu.
Almanya'dan işgal altındaki doğu Kudüs'e gelen Seher Sucu da Mescid-i Aksa'yı şimdiye kadar dört kere ziyaret ettiğini aktararak, "Geçen sene de buraya ramazan için gelmiştim, çok güzel bir atmosfer vardı. İnsanlar çok mutluydu, çok güzel şekilde kutlanıyordu. Bu sene tabii ki daha farklı bir atmosfer var. O da zaten belli yani savaştan dolayı. Kalabalık bir ortamdayız ama üzüntü var kesinlikle." şeklinde konuştu.
Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce bitmesini isteyen Sucu, "İnşallah artık biter, oradaki kardeşlerimiz bu zulme, bu kötü duruma maruz kalmazlar. ve tüm dünya da artık Filistinlilerin ne çektiğini gördü." ifadelerini kullandı.
"Gazze'deki savaşın Kudüs'teki ramazan atmosferini değiştirdi"
Avusturya'dan gelen Boşnak Emin Hrapovic, Mescid-i Aksa'yı ramazanda dördüncü defa ziyaret ettiğini söyledi.
Ramazan ayının üçüncü cumasında Mescid-i Aksa'nın dört bir yanının dolduğunu aktaran Hrapovic, "Mescid-i Aksa'da bu ramazan farklılık gözleniyor. Bu da savaştan kaynaklanıyor. İnsanlarda bir hüzün görünüyor. Özellikle ilk geldiğimizde Mescid-i Aksa o kadar dolu değildi. Hatta bomboştu diyebiliriz. Batı Şeria'dan Filistinliler bu ramazanda Mescid-i Aksa'da namaz kılamadı, yasak çıkartıldı." dedi.
Hrapovic, Gazze'deki saldırıların Kudüs'teki ramazan atmosferini değiştirdiğine dikkati çekerek, "Bugün çarşıda sokakları geziyordum. Diğer ramazanlarda olduğu gibi değil. Sokaklar süslü değil. İnsanlar o kadar çarşıya çıkmıyor. Bütün esnaf dükkanını açmıyor. Hala o savaşın etkisi insanlarda hissediliyor." diye konuştu.
Filistinlilerin dünyanın başka yerlerinden gelen Müslümanlara kucak açtığına değinen Hrapovic, şunları söyledi:
"Filistinliler bizi görünce çok mutlu oluyor. Bize sürekli 'Biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Siz gelince demek ki bizi anlayan, bizim davamızı anlayan başka Müslümanlar da var. Siz gelince biz manevi bir güç kazanıyoruz. Mutlaka gelin. Ailenizi getirin, arkadaşlarınızı getirin bu sadece bize ait değil tüm Müslümanların davasıdır' diyorlar."
Hrapovic, Türkiye, Balkanlar ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya gelmelerinin bir emanet olduğunu dile getirdi.
"Herkese Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum"
Danimarka'dan gelen Türklerden Ahsen Şeker, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı üçüncü defa ziyaret ettiğini belirterek, ramazan ayının üçüncü cuma iftarında "geniş bir kalabalığın geldiğini ve burada çok güzel bir atmosfer bulunduğunu" dile getirdi.
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın insanlarla dolup taşmasıyla Filistinlilerin de mutlu olduğunu söyleyen Şeker, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek yapabileceğimiz şeylerden hatta en önemli şeylerden birisi. Gerçekten elimizden bir şey gelmiyor. Ama Mescid-i Aksa'ya gelip buradaki insanlarla konuşunca onların acılarını bir nebze olsa paylaşmak bize mutluluk veriyor. Herkese ilk fırsatta buraya gelip Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Danimarka'dan gelen Mihriban Kutluca da Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyerek, "Filistin'in çoğu yerinden insanlar bugün cuma diye gelmişler, oteller tıklım tıklımdı." dedi.
Kudüs ziyaretiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarına "Korkmadın mı, nasıl gittin?" yorumlarda yapıldığını ifade eden Kutluca, "Benim buradan herkese duyurum, çıksınlar gelsinler. Gerçekten Aksa'yı yaşasınlar." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Atmosferi Gazze Saldırılarından Etkilendi - Son Dakika
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu. Alanya Oba Stadyumu'nda 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçın bilet fiyatları ve satış noktaları açıklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde tüfekle kendini yaralayan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti. Gece gündüz demeden vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Kıvrak'ın son adresi doğup büyüdüğü mahalle Soğancılar oldu. Başkan Kıvrak memleketi Soğancılar Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından, üzerinde 'Soğancılar evladından yana', 'Bizim Mehmet burda' yazılı pankartlarla karşıladı. Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Kıvrak'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Mahalle sakinleri, Başkan Kıvrak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, 28 Nisan 2024 tarihine kadar maç oynamayacak. Ligdeki son maçını geçen hafta sahasında Kangal Termikspor ile karşılaşan ve bu müsabakayı 2-0 kazanan kırmızı siyahlılar, bu hafta Mahalli İdareler seçiminden ötürü müsabaka oynamayacak. Önümüzdeki hafta Hekimhan Belediyespor ile karşılaşması gereken ve rakibinin ligden çekilmesinden ötürü haftayı 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak olan Develigücü, bir sonraki haftayı da BAY geçecek. 35 puanlı Kırmızı Siyahlı ekip, bu süreçten sonra ilk maçını 28 Nisan tarihinde sahasında Bingöl Gençspor ile karşı karşıya gelecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?