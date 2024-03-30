Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Atmosferi Gazze Saldırılarından Etkilendi

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Dünyanın dört bir yanından işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelen ziyaretçiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle şehirde ve Mescid-i Aksa'daki atmosferin önceki yıllara kıyasla buruk olduğunu vurgulayarak, saldırıların bir an önce bitmesini temenni etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da iftar yapmak uzun yıllara dayanan bir gelenek.Bu yıl da İsrail'in engellemelerine rağmen, ramazan ayının üçüncü cumasında dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar ve Filistinlilerden oluşan on binlerce kişi, Mescid-i Aksa'nın avlularını doldurdu.

Ezanın okumasıyla oruçlarını açan on binlerce ziyaretçi hep birlikte akşam namazı kıldı. Avrupa'da yaşayan çok sayıda Müslüman ve Türk de ziyaretçiler arasında yer aldı.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı ziyaretçilerin ortak vurgusu ise Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce bitmesi oldu.

Danimarka'dan Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen Halenur Merve Şeker, ramazan ayında Kudüs'te olma hissiyatının özel olduğunu ifade ederek, "Burada bir yoksulluk var, bir hüzün var. İnsanların buraya toplaştığını görmek ayrı bir sevinç veriyor bize de." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze'ye saldırıların sona ermesi çağrısı yapan Şeker, "İnsan olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor oradakiler için. Burada insan faktörünün önemli olması gerekiyor bizim için, bütün dinleri, ırkları aşan bir kelime. İnşallah bütün dünya bunun farkında olur tez vakitte." diye konuştu.

Almanya'dan işgal altındaki doğu Kudüs'e gelen Seher Sucu da Mescid-i Aksa'yı şimdiye kadar dört kere ziyaret ettiğini aktararak, "Geçen sene de buraya ramazan için gelmiştim, çok güzel bir atmosfer vardı. İnsanlar çok mutluydu, çok güzel şekilde kutlanıyordu. Bu sene tabii ki daha farklı bir atmosfer var. O da zaten belli yani savaştan dolayı. Kalabalık bir ortamdayız ama üzüntü var kesinlikle." şeklinde konuştu.

Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce bitmesini isteyen Sucu, "İnşallah artık biter, oradaki kardeşlerimiz bu zulme, bu kötü duruma maruz kalmazlar. ve tüm dünya da artık Filistinlilerin ne çektiğini gördü." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki savaşın Kudüs'teki ramazan atmosferini değiştirdi"

Avusturya'dan gelen Boşnak Emin Hrapovic, Mescid-i Aksa'yı ramazanda dördüncü defa ziyaret ettiğini söyledi.

Ramazan ayının üçüncü cumasında Mescid-i Aksa'nın dört bir yanının dolduğunu aktaran Hrapovic, "Mescid-i Aksa'da bu ramazan farklılık gözleniyor. Bu da savaştan kaynaklanıyor. İnsanlarda bir hüzün görünüyor. Özellikle ilk geldiğimizde Mescid-i Aksa o kadar dolu değildi. Hatta bomboştu diyebiliriz. Batı Şeria'dan Filistinliler bu ramazanda Mescid-i Aksa'da namaz kılamadı, yasak çıkartıldı." dedi.

Hrapovic, Gazze'deki saldırıların Kudüs'teki ramazan atmosferini değiştirdiğine dikkati çekerek, "Bugün çarşıda sokakları geziyordum. Diğer ramazanlarda olduğu gibi değil. Sokaklar süslü değil. İnsanlar o kadar çarşıya çıkmıyor. Bütün esnaf dükkanını açmıyor. Hala o savaşın etkisi insanlarda hissediliyor." diye konuştu.

Filistinlilerin dünyanın başka yerlerinden gelen Müslümanlara kucak açtığına değinen Hrapovic, şunları söyledi:

"Filistinliler bizi görünce çok mutlu oluyor. Bize sürekli 'Biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Siz gelince demek ki bizi anlayan, bizim davamızı anlayan başka Müslümanlar da var. Siz gelince biz manevi bir güç kazanıyoruz. Mutlaka gelin. Ailenizi getirin, arkadaşlarınızı getirin bu sadece bize ait değil tüm Müslümanların davasıdır' diyorlar."

Hrapovic, Türkiye, Balkanlar ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya gelmelerinin bir emanet olduğunu dile getirdi.

"Herkese Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum"

Danimarka'dan gelen Türklerden Ahsen Şeker, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı üçüncü defa ziyaret ettiğini belirterek, ramazan ayının üçüncü cuma iftarında "geniş bir kalabalığın geldiğini ve burada çok güzel bir atmosfer bulunduğunu" dile getirdi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın insanlarla dolup taşmasıyla Filistinlilerin de mutlu olduğunu söyleyen Şeker, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek yapabileceğimiz şeylerden hatta en önemli şeylerden birisi. Gerçekten elimizden bir şey gelmiyor. Ama Mescid-i Aksa'ya gelip buradaki insanlarla konuşunca onların acılarını bir nebze olsa paylaşmak bize mutluluk veriyor. Herkese ilk fırsatta buraya gelip Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Danimarka'dan gelen Mihriban Kutluca da Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyerek, "Filistin'in çoğu yerinden insanlar bugün cuma diye gelmişler, oteller tıklım tıklımdı." dedi.

Kudüs ziyaretiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarına "Korkmadın mı, nasıl gittin?" yorumlarda yapıldığını ifade eden Kutluca, "Benim buradan herkese duyurum, çıksınlar gelsinler. Gerçekten Aksa'yı yaşasınlar." şeklinde konuştu.