Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oy kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.
Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı.
Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi.
Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.
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Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, İcadiye Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giren muhtar İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti. Elazığ'da 43 mahalle içerisinde tek aday olmanın gururunu yaşayan Gözvur, oyların sayılmadan muhtarlığını garantilediğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara'da yer alan Çankaya İlkokulu'nda 1151 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Yerlikaya, oy kullanma işlemi sırasında gazetecilerle sohbet etti ve demokrasi bayramının güvenli bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Akşener, seçim sürecinin zorlu geçtiğini ve rekabetçi bir siyaset dilinin hakim olmasını umduğunu ifade etti. Ankara ve İstanbul'daki seçim yarışlarına ilişkin ise ilginç bir sürecin yaşanacağını söyledi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızıyla birlikte muhtarlık binasına giderek oyunu kullandı. Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi ve evine döndü.
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