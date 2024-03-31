Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oy kullandı

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı.

Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi.

Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.