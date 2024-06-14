Doğu ve Güneydoğu'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu'da öğrenciler karnelerini aldı

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak, Elazığ, Batman ve Siirt'te okullarda düzenlenen karne töreni sonrası öğrenciler yaz tatiline girdi.

14.06.2024 13:07
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Şırnak'ta 164 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

ŞIRNAK - Şırnak il genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 164 bin 41 öğrenci ve 7 bin 918 öğretmen, öğrencilerin karnelerini alması ile birlikte yaz tatiline girdi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatiline çıkacak olan öğrencilere karne dağıtıp heyecanlarına ortak oldu. Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreninde öğrencilere karne dağıtan Vali Cevdet Atay, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi. Vali Atay, öğrencilere tatil boyunca hem eğlenmeleri hem de bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak, Mardin, Bingöl, Tatil, Siirt, Güncel, Son Dakika

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