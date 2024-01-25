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Doğubayazıt'ta İranlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta İranlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 10 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen bir otobüs şarampole devrildi. Kazada 10 İran uyruklu yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doğubayazıt\'ta İranlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 10 yaralı
25.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:04
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İran'dan gelen F.E. idaresindeki 32 AA 982 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İran uyruklu 10 kişi ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta İranlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
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