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Doğubayazıt'ta Krema Kutularında 13 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Krema Kutularında 13 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu, 222 gram esrar ve 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt\'ta Krema Kutularında 13 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
03.01.2024 - 15:09,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde ortak çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu, 222 gram esrar ve 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Krema Kutularında 13 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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