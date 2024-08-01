Doğuştan engelli Levent Güzel, annesinin fedakarlığıyla eğitim hayatını tamamladı

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Bir annenin 42 yıllık fedakarlığı

Doğuştan spastik engelli Levent Güzel, annesi sayesinde eğitim hayatını tamamladı

Anne Nurtaç Güzel:

"Tek hayalim oğlumun yazdığı şiirlerin kitap haline gelmesini görmektir"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve doğuştan spastik engelli olan Levent Güzel (42), annesinin sayesinde hiç okula gitmeden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi bitirdi.

Levent Güzel'in engellerin üstesinden gelme ve eğitimde başarı sağlaması, annesi Güzel'in büyük fedakarlığıyla devam ediyor. Anne Nurtaç Güzel, Levent'in çocukluk döneminde karşılaştıkları zorlukları ve onun azmi sayesinde nasıl büyük başarılar elde ettiğini anlattı. Levent Güzel, doktorların olumsuz söylemlerine rağmen, annesinin desteğiyle yürümeyi öğrenip, hiç okula gitmeden büyük bir başarıya imza attı.

Okuma yazmayı evde öğrenen Levent Güzel, eğitimini dışarıdan tamamlayarak ilkokul, ortaokul ve lise diploması aldı. Üniversite sınavlarını kazanarak Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitiren Levent Güzel, hem bitirdiği bölüm hem de okuduğu romanlardan esinlenerek yaklaşık 70 şiir yazdı.

Levent Güzel'in hayat hikayesini anlatan Nurtaç Güzel, en büyük hayalinin oğlunun yazmış olduğu şiirlerin kitap haline gelmesini görmek olduğunu söyledi. Nurtaç Güzel, "Oğlum 1982'de dünyaya geldi ve dünyaya geldiği zaman da engelliydi. Levent iki yaşına kadar hiç oturmadığı için rahatsızlığını fark edemedik. Daha sonra oğlumun rahatsızlığını fark edince doktora götürdük. Doktorlar o zaman herhangi bir teşhis koyamıyordu. Daha sonra Levent'i İstanbul'a götürdük. Orada spastik çocuklar derneğinde tedavi gördü. 7 yaşına kadar hiç yürümedi ve 7 yaşından sonra ayağa kalktı. Tam olarak 10 yaşında yürümeye başladı. O dönemler çok eziyet ve zahmet çekti. Bizlerde sadece onun üzüntüsünü yaşadık. Yoksa ona bakmakla ilgili bir yorulma ve zahmet olmadı. 7 yaşından sonra ben kendi imkanlarımla evde okuma yazmayı öğrettim. Daha sonra ise ilköğretim için okuryazarlık belgesini aldık. Ardından ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite için açık öğretime kayıt yaptık. Edebiyat mezunu ve okuduğu kitaplardan esinlenerek şiire merak saldı. Çok severek ve çok duygusal şiirler yazıyor. Şiirlerine kitap haline getirmek istiyoruz. Tek amacım şimdi onun şiir kitabını görmek. Başka bir isteğim yok, çok şükür sağlığı da yerindedir. Yemeğini ben yediriyorum üstünü ben değiştiriyorum. Levent benim arkadaşım oldu can yoldaşım oldu. Hayatımın anlamı desem yeridir" diye konuştu.