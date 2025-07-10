Doha Büyükelçisi Göksu, Katar\'daki yerel ve uluslararası basına 15 Temmuz\'u anlattı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından Katar'ın başkenti Doha'da görev yapan yerel ve uluslararası basın mensuplarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türk halkının buna karşı mücadelesi ile ilgili büyükelçilik rezidansında Türk ve yabancı basın mensuplarına brifing verdi.

"15 Temmuz gecesi Türkiye demokrasisini savundu"

Büyükelçi Göksu, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan kanlı bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatarak "Bu hain kalkışma sonucunda 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 binden fazla kişi ise yaralandı. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir casusluk yapılanmasıdır." dedi.

Türkiye'nin bölgesel diplomasideki artan rolü üzerine de konuşan Göksu 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine karşı Türk halkı tarafından gösterilen direncin ve elde edilen zaferin, Türk halkının demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancını gösterdiğini belirterek 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin içeride ve uluslararası alanda daha da güçlendiğini vurguladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de ölmesinin Türkiye'nin kararlılığını değiştirmeyeceğini vurgulayan Göksu, "Devletimiz bu yapıyla mücadelesini ülke içinde ve dışında kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

"O gece ilk arayan lider Katar Emiri Şeyh Temim oldu"

Büyükelçi Göksu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk arayan yabancı lider olduğunu hatırlatarak, Katar halkının ve devletinin Türkiye'ye verdiği desteğin çok değerli olduğunu ve asla unutulmayacağını belirtti.

Göksu, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, darbe girişiminin hemen ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk üst düzey yetkililerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Türkiye ile işbirliği içinde FETÖ ile mücadelede gerekli adımları tereddüt etmeden attığını söyleyen Büyükelçi, bu tutumun Türkiye tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Toplantı sonrası Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasından çekilen ve Türk halkının darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan fotoğraf sergisi gezdirildi.