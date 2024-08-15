Doha'da Gazze ateşkes müzakereleri başladı, Hamas katılmadı - Son Dakika
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Doha'da Gazze ateşkes müzakereleri başladı, Hamas katılmadı

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başladığı ancak Hamas'ın katılmadığı bildirildi.

15.08.2024 15:17
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Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başladığı ancak Hamas'ın katılmadığı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere sürecinin Doha'da başladığı belirtildi.

Doha'daki müzakerelere İsrail heyetinin katıldığı ancak Hamas'ın katılmayı reddettiği, Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv'den "ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi doğrultusunda geçen ay sağlanan mutabakata bağlı kalmasını" istediği aktarıldı.

Mısır heyetinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması için çabalarını yoğunlaştırdığına işaret edilen haberde "Mısır, tüm taraflara acil sükunet için üzerinde mutabakat sağlanacak metnin oluşturulması gerektiğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes konusundaki bakış açılarını yakınlaştırmak için Katar-Mısır-ABD'nin işbirliği yaptığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gün içinde Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile istişareler yapmak üzere görüşeceği bildirildi.

Arabulucu ülkelerin çağrısı ve Hamas'ın yanıtı

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

Hamas, çağrıya verdiği cevapta şu ifadeyi kullanmıştı:

"Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü."

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan, kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Ancak Netanyahu daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar, "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmasını" öngörüyordu.

Kaynak: AA

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